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26.11.2026 06:37:00
PLANET gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PLANET hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 16.32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PLANET 18.25 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 798.1 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 795.0 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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