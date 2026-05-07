Planet Fitnes a Aktie 28691473 / US72703H1014
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07.05.2026 18:21:56
Planet Fitness Stock Plunges 33% Despite Strong Q1 Earnings Growth
(RTTNews) - Planet Fitness, Inc. (PLNT) shares tumbled 32.91 percent to $42.91, down $21.05 on Thursday, despite the company reporting higher first-quarter earnings and revenue.
The stock is currently trading at $42.91, compared to a previous close of $63.96 on the New York Stock Exchange. It opened at $44.83 and traded between $37.03 and $44.83 during the session, with volume reaching 9.70 million shares.
The company reported net income of $51.55 million, or $0.65 per share, up from $41.87 million, or $0.50 per share, last year. Revenue rose to $337.24 million from $276.66 million, while adjusted earnings came in at $0.74 per share.
The stock has traded between $37.03 and $114.47 over the past 52 weeks.
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