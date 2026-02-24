Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'968 0.7%  SPI 19'160 0.6%  Dow 48'804 -1.7%  DAX 24'984 0.0%  Euro 0.9117 -0.1%  EStoxx50 6'110 -0.1%  Gold 5'174 -1.0%  Bitcoin 48'931 -2.1%  Dollar 0.7738 -0.1%  Öl 71.3 -0.2% 
Planet Fitnes a Aktie

24.02.2026 12:36:29

Planet Fitness Inc. Reveals Increase In Q4 Bottom Line

Planet Fitnes a
64.47 CHF -7.17%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Planet Fitness Inc. (PLNT) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $60.39 million, or $0.73 per share. This compares with $47.08 million, or $0.56 per share, last year.

Excluding items, Planet Fitness Inc. reported adjusted earnings of $69.00 million or $0.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.5% to $376.26 million from $340.45 million last year.

Planet Fitness Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $60.39 Mln. vs. $47.08 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.56 last year. -Revenue: $376.26 Mln vs. $340.45 Mln last year.

