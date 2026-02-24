Planet Fitnes a Aktie 28691473 / US72703H1014
24.02.2026 12:36:29
Planet Fitness Inc. Reveals Increase In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Planet Fitness Inc. (PLNT) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $60.39 million, or $0.73 per share. This compares with $47.08 million, or $0.56 per share, last year.
Excluding items, Planet Fitness Inc. reported adjusted earnings of $69.00 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.5% to $376.26 million from $340.45 million last year.
Planet Fitness Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $60.39 Mln. vs. $47.08 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.56 last year. -Revenue: $376.26 Mln vs. $340.45 Mln last year.
Nachrichten zu Planet Fitness Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: Planet Fitness A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Planet Fitness A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Planet Fitness A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag leicht auftwärts, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.