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05.11.2026 12:41:17
Planet Fitness Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Planet Fitness Inc. (PLNT) released earnings for third quarter of $52.001 million
The company's earnings came in at $52.001 million, or $0.70 per share. This compares with $58.829 million, or $0.70 per share, last year.
Excluding items, Planet Fitness Inc. reported adjusted earnings of $61.924 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.0% to $359.97 million from $330.34 million last year.
Planet Fitness Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $52.001 Mln. vs. $58.829 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $0.70 last year. -Revenue: $359.97 Mln vs. $330.34 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: 6 % Full year revenue guidance: 8 %
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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