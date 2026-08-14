Planet 13: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Planet 13 veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.7 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 14.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch