Plan d'aménagement du parc Jarry - La Ville de Montréal lance une démarche de participation publique

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Plan d'aménagement du parc Jarry fera l'objet d'une démarche de participation publique au cours de laquelle la population pourra s'exprimer sur le projet. Les activités débuteront le mercredi 26 mai à 18 h 30 avec une séance d'information virtuelle.

Cette rencontre permettra de présenter la vision et les orientations proposées ainsi qu'un plan concept mis à jour de la programmation suggérée pour les différents secteurs de ce vaste espace vert de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. D'autres activités suivront afin de permettre à la communauté d'évaluer les idées mises de l'avant.

« La relance verte qui s'amorce et notre vision d'aménagement reposent sur la pérennité de la nature en ville. Dans le cas du parc Jarry, nous voulons maintenir ce juste équilibre entre les fonctions sportives et de détente de ce lieu exceptionnel, si cher aux Montréalaises et Montréalais. Les bouleversements liés au réchauffement climatique risquent de s'intensifier dans les décennies à venir, d'où l'importance de se montrer ambitieux dans la protection et l'amélioration de nos espaces naturels. Nous souhaitons faire de Montréal une ville plus résiliente, plus verte et en santé, où règne une belle qualité de vie », a souligné Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Depuis sa création en 1925, le parc Jarry a fait l'objet de nombreuses interventions. Reconnu pour son caractère familial et la diversité de ses aménagements, il est extrêmement populaire auprès des résidentes et résidents du quartier, mais également auprès de la population montréalaise en général.

Le projet de Plan d'aménagement fait suite à plusieurs démarches entamées au cours des dernières années par la Ville, notamment le sondage Mon parc de rêve, auquel plus de 3 600 personnes ont répondu, ainsi que des consultations avec les organismes et les clubs concernés, diverses parties prenantes externes et les représentants de l'arrondissement.

Pour vous inscrire à la séance virtuelle d'information du 26 mai 2021 ou pour plus de détails sur le projet, visitez le site Web Réalisons Montréal .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif