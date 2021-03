Plan construction - Un plan de relance économique bien reçu par l'industrie

QUÉBEC, le 21 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) réagit positivement au dépôt du plan de relance économique basée sur le secteur de la construction.

Investissements du PQI devancés.

L'industrie de la construction est un domaine important de l'économie québécoise et le devancement et l'ajout d'investissements au Plan québécois des infrastructures (PQI) permettront aux membres de l'industrie de se mobiliser et d'agir à titre de locomotive de la reprise. L'industrie et particulièrement les membres de l'ACRGTQ, les entrepreneurs du secteur génie civil et voirie, seront prêts à relever ce défi certes ambitieux, mais à leur mesure.

Rareté de la main-d'œuvre

L'ACRGTQ accueille positivement les mesures et le financement visant à faciliter l'intégration et la rétention de la main d'œuvre. De plus, celles portant sur la formation permettront une meilleure attractivité de notre industrie.

Ces mesures sont très bien reçues et pavent la voie vers l'implantation de mesures supplémentaires qui permettraient de poursuivre les efforts et ainsi pallier les problématiques liées à la main-d'œuvre.

Innovation

L'industrie de la construction a entrepris un virage technologique et démontre une grande ouverture vers l'implantation d'innovation dans leurs opérations. Ainsi, les mesures du plan de relance économique visant ces axes d'intervention sont bien accueillies par l'ACRGTQ. Les entreprises pourront ainsi poursuivre l'amélioration de leur productivité.

De plus, un rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton démontrait récemment la baisse de l'intérêt des entrepreneurs envers les contrats publics. Les interventions proposées par le gouvernement dans le plan de relance afin de favoriser l'attrait de l'industrie envers ces contrats sont un pas dans la bonne direction.

Enfin, l'ACRGTQ invite l'ensemble des parties prenantes à tout mettre en œuvre pour faire de ce plan d'action un succès pour l'industrie et l'économie québécoise.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)