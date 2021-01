Plan actualisé pour l'éducation - Un plan clair, adapté et rassurant !

QUÉBEC, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des directions générales des centres de services scolaires (ADIGECSS) est rassurée par les mesures annoncées aujourd'hui par le Ministre Jean-François Roberge afin que les élèves et le personnel puissent poursuivre l'année scolaire dans les meilleures conditions possibles.

Ayant participé étroitement aux consultations préalables, l'ADIGECSS salue à nouveau l'écoute du Ministre à l'endroit des directions générales pour établir un plan clair et choisir des mesures pertinentes et adaptées à la réalité scolaire actuelle. Dans le cadre de ce plan, nous tenons d'abord à souligner l'importance accordée au retour des élèves à l'école comme priorité gouvernementale.

C'est dans cette perspective que nous saluons notamment les mesures entourant la mise en place du tutorat, la reconfiguration en matière d'enseignement-apprentissages et de l'évaluation ainsi que du renforcement des mesures sanitaires. Comme annoncé, les centres de services scolaires feront le nécessaire pour assurer l'accès aux élèves à du matériel technologique et nous mettrons tout en œuvre pour permettre aux élèves et au personnel d'interagir dans un environnement sain. << Le plan du Ministre est résolument orienté vers des mesures qui vont permettre de poursuivre l'année scolaire dans des conditions d'apprentissage et sanitaires les mieux adaptées possibles pour les élèves et le personnel et les directions générales s'engagent à travailler de concert avec tous les partenaires pour mettre en œuvre le plan dévoilé aujourd'hui. >>, a déclaré M. Lucien Maltais, président de l'ADIGECSS.

À PROPOS DE L'ADIGECSS

L'Association des directions générales des centres de services scolaires (ADIGECSS) regroupe plus de 170 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

