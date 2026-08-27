Plaintree Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Plaintree Systems stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.09 CAD, nach 0.050 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.3 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch