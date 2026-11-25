Plaintree Systems hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0.04 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0.030 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15.78 Prozent auf 4.0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.7 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch