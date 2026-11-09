Plains GP A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Plains GP A hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.410 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.17 Milliarden USD – ein Plus von 31.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plains GP A 11.57 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.468 USD sowie einen Umsatz von 15.23 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch