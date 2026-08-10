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10.08.2026 06:37:00
Plains All American Pipeline LP zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Plains All American Pipeline LP veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2.51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.210 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 65.63 Prozent auf 17.69 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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