Placo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Placo hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.87 JPY gegenüber -2.770 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Placo 590.8 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 388.7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch