PKSHA Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PKSHA Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21.75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.670 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PKSHA Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62.30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.36 Milliarden JPY im Vergleich zu 6.38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 106.57 JPY beziffert, während im Vorjahr 86.47 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PKSHA Technology 38.70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77.74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch