PKSHA Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PKSHA Technology hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24.75 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18.47 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PKSHA Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81.04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.63 Milliarden JPY im Vergleich zu 5.32 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch