PKP Cargo äusserte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

PKP Cargo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5.69 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.170 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 954.9 Millionen PLN – ein Plus von 1.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PKP Cargo 943.0 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch