PKO Bank Polski stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PKO Bank Polski hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.18 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PKO Bank Polski 1.95 PLN je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4.60 Prozent auf 10.35 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.85 Milliarden PLN gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2.14 PLN je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 7.58 Milliarden PLN gerechnet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8.55 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7.44 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40.57 Milliarden PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 41.87 Milliarden PLN ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 9.25 PLN je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 30.64 Milliarden PLN gerechnet.

