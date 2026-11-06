PKO Bank Polski hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PKO Bank Polski lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.35 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PKO Bank Polski ein EPS von 2.27 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.57 Milliarden PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.72 Milliarden PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch