PKO Bank Polski: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PKO Bank Polski hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.21 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.13 PLN je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PKO Bank Polski in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.23 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren 10.65 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch