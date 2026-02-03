Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’402 -0.1%  SPI 18’453 -0.2%  Dow 49’408 1.1%  DAX 24’873 0.3%  Euro 0.9175 -0.2%  EStoxx50 6’027 0.3%  Gold 4’929 5.8%  Bitcoin 60’820 -0.9%  Dollar 0.7781 -0.2%  Öl 66.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
BioNTech-Aktie nach Rally: Analysten sehen kaum weiteres Kurspotenzial
Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Aurora Cannabis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Merck & Co. öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Was Analysten von der Allianz-Aktie erwarten
Suche...
Plus500 Depot

PJT Partner a Aktie 29695825 / US69343T1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.02.2026 12:57:28

PJT Partners Inc. Q4 Income Climbs

PJT Partner a
134.12 CHF -0.98%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - PJT Partners Inc. (PJT) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $53.36 million, or $1.97 per share. This compares with $51.30 million, or $1.83 per share, last year.

Excluding items, PJT Partners Inc. reported adjusted earnings of $111.83 million or $2.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.1% to $535.16 million from $477.28 million last year.

PJT Partners Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $53.36 Mln. vs. $51.30 Mln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.83 last year. -Revenue: $535.16 Mln vs. $477.28 Mln last year.