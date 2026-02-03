PJT Partner a Aktie 29695825 / US69343T1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.02.2026 12:57:28
PJT Partners Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - PJT Partners Inc. (PJT) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $53.36 million, or $1.97 per share. This compares with $51.30 million, or $1.83 per share, last year.
Excluding items, PJT Partners Inc. reported adjusted earnings of $111.83 million or $2.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.1% to $535.16 million from $477.28 million last year.
PJT Partners Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53.36 Mln. vs. $51.30 Mln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.83 last year. -Revenue: $535.16 Mln vs. $477.28 Mln last year.
Nachrichten zu PJT Partners Inc (A) When Issued
|
03.11.25
|Ausblick: PJT Partners A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)