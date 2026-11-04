PJT Partners A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PJT Partners A veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1.15 USD gegenüber 1.47 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat PJT Partners A 385.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 447.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch