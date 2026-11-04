Pizza Pizza Royalty hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pizza Pizza Royalty hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.23 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pizza Pizza Royalty ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.230 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch