Pizza Pizza Royalty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pizza Pizza Royalty hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.22 CAD, nach 0.240 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.57 Prozent auf 10.0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.4 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch