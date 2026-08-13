PIXTA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PIXTA hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.48 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 11.69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 595.4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 649.5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch