Pixelworks stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pixelworks präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pixelworks -0.810 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 95.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch