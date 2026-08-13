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13.08.2026 06:37:00
Pixelworks: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Pixelworks veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.44 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1.270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Pixelworks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 99.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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