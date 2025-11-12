Pixelworks Aktie 4293471 / US72581M3051
12.11.2025 01:40:36
Pixelworks Inc. Q3 Loss Declines
(RTTNews) - Pixelworks Inc. (PXLW) announced Loss for third quarter of -$4.43 million
The company's bottom line came in at -$4.43 million, or -$0.81 per share. This compares with -$8.14 million, or -$1.66 per share, last year.
Excluding items, Pixelworks Inc. reported adjusted earnings of -$3.75 million or -$0.69 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 8.0% to $8.77 million from $9.53 million last year.
Pixelworks Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.43 Mln. vs. -$8.14 Mln. last year. -EPS: -$0.81 vs. -$1.66 last year. -Revenue: $8.77 Mln vs. $9.53 Mln last year.
Nachrichten zu Pixelworks Inc
