Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 2.0%  SPI 17’503 1.9%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’088 0.5%  Euro 0.9275 -0.3%  EStoxx50 5’726 1.1%  Gold 4’127 0.3%  Bitcoin 82’527 -3.2%  Dollar 0.8009 -0.5%  Öl 65.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Sandoz124359842Swiss Life1485278ABB1222171Partners Group2460882Sunrise Communications138622040Novartis1200526Amrize143013422
Top News
Ausblick: Bayer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: JENOPTIK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Pixelworks Aktie 4293471 / US72581M3051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 01:40:36

Pixelworks Inc. Q3 Loss Declines

(RTTNews) - Pixelworks Inc. (PXLW) announced Loss for third quarter of -$4.43 million

The company's bottom line came in at -$4.43 million, or -$0.81 per share. This compares with -$8.14 million, or -$1.66 per share, last year.

Excluding items, Pixelworks Inc. reported adjusted earnings of -$3.75 million or -$0.69 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 8.0% to $8.77 million from $9.53 million last year.

Pixelworks Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$4.43 Mln. vs. -$8.14 Mln. last year. -EPS: -$0.81 vs. -$1.66 last year. -Revenue: $8.77 Mln vs. $9.53 Mln last year.