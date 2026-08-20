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20.08.2026 06:37:00
Pivotree hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Pivotree hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pivotree ein Ergebnis je Aktie von 0.100 CAD vermeldet.
Pivotree hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.6 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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