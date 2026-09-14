Pivdenny Bank JSC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pivdenny Bank JSC hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Pivdenny Bank JSC hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4.06 UAH je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2.34 UAH je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.21 Milliarden UAH ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7.81 Milliarden UAH in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch