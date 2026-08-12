Pitti Laminations legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pitti Laminations hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 7.99 INR gegenüber 6.14 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 5.29 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 15.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch