Pitney Bowes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pitney Bowes hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.37 USD, nach 0.300 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.76 Prozent zurück. Hier wurden 456.2 Millionen USD gegenüber 459.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch