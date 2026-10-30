Pitney Bowes veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pitney Bowes hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 554.94 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 398.56 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 684.20 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 610.69 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch