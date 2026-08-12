Pistor investiert 5,6 Millionen Franken in Ausbau in der Westschweiz

Rothenburg (awp) - Die Grosshändlerin Pistor investiert 5,6 Millionen Franken in den Ausbau ihrer Verteilzentrale in Chavornay VD. Damit will das Unternehmen die Kapazitäten für das erwartete Wachstum in der Westschweiz erhöhen.

In den nächsten fünf Jahren will Pistor in der Region ihren Umsatz um 20 Prozent auf 170 Millionen Franken steigern, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Am Standort Chavornay entstünden daher nun innerhalb eines Jahres sechs zusätzliche Lastwagen-Rampen mit Gleisanschluss sowie 400 Quadratmeter zusätzliche Logistikfläche.

Pistor beliefert in der Westschweiz nach eigenen Angaben mehr als 1300 Kunden aus Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien sowie dem Gesundheitswesen. Jährlich werden dort mehr als 20'000 Tonnen Waren verteilt. Die Lieferungen werden vom Hauptsitz in Rothenburg LU per Bahn nach Chavornay transportiert und von dort weiterverteilt.

Mit dem Ausbau sollen mittelfristig sechs zusätzliche Stellen für Fahrerinnen und Fahrer entstehen. Derzeit beschäftigt Pistor in Chavornay 47 Mitarbeitende.

Pistor plant zudem Investitionen in die Logistikinfrastruktur an den übrigen Standorten. So sei ein grossflächiger Ausbau des Hauptsitzes in Rothenburg vorgesehen.

ra/hr