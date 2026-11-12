Pistor ernennt Xavier Mauler zum neuen Verkaufschef

Rothenburg (awp) - Der Grosshändler Pistor hat Xavier Mauler zum neuen Chief Commercial Officer (CCO) ernannt. Der 43-Jährige übernimmt im Februar 2027 die Verantwortung für Verkauf, Beschaffung und Marketing. Er folgt auf Beat Helfenstein, der nach 38 Jahren beim Unternehmen in Pension geht.

Mauler leitet seit zwei Jahren das Category Management und den Einkauf bei Pistor, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zuvor war er unter anderem bei Mövenpick, Migrolino und Lidl Schweiz tätig.

Vorgänger Helfenstein gehört seit 15 Jahren der Geschäftsleitung an. Bis zu seiner Pensionierung im Juni 2027 wird er den Übergang begleiten.

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