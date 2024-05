Pirelli legt operativ zu - Umsatz von starkem Euro belastet

MAILAND (awp international) - Der Reifenhersteller Pirelli ist beim operativen Gewinn mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte im ersten Quartal um 5,8 Prozent auf 262,6 Millionen Euro zu, wie der italienische Konkurrent von Continental am Donnerstag in Mailand mitteilte. Damit schnitt der Konzern besser ab, als Analysten erwartet hatten. Hier profitierte Pirelli von einem besseren Produktmix und Kostensenkungen. Die entsprechende Marge erreichte 15,5 Prozent nach 14,6 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz fiel dagegen um 0,2 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem etwas höheren Rückgang gerechnet. Hier belasteten vor allem Währungseffekte, ohne diese wäre der Umsatz um 4,6 Prozent gestiegen. Unter dem Strich fuhr Pirelli mit gut 100 Millionen Euro einen Gewinnrückgang um knapp 13 Prozent ein, was auf ein deutlich schlechteres Finanzergebnis zurückgeht.

Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Der Jahresumsatz dürfte zwischen 6,6 und 6,8 Milliarden Euro liegen (Vorjahr 6,65). Vom Erlös soll im laufenden Jahr 15 bis 15,5 Prozent als bereinigter operativer Gewinn (bereinigte Ebit-Marge) übrig bleiben. 2023 betrug die bereinigte Marge 15,1 Prozent./stk /he