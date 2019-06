Piramal Pharma Solutions investit 10 millions USD pour étendre ses capacités liées aux HPAPI sur son site de Riverview aux États-Unis

- Cette extension permet à l'entreprise d'améliorer sa capacité à répondre à la demande croissante du marché des conjugués anticorps-médicaments (antibody drug conjugate, ADC)

RIVERVIEW, Michigan, 21 juin 2019 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), entreprise de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO selon le sigle anglais) de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'inauguration d'une nouvelle aile sur son site de Riverview dédié à la production de principes pharmaceutiques actifs très puissants (high potency active pharmaceutical ingredients, HPAPI) présentant de faibles niveaux d'exposition professionnelle. L'investissement total nécessaire en vue de transformer le site était d'environ 10 millions USD pour un nouveau laboratoire d'analyse/contrôle qualité, deux laboratoires « kilo-labs » et une multiplication par deux de l'espace bureau, indispensable pour faire face à la croissance significative sur le site de Riverview. Parmi les dignitaires locaux présents à l'événement figuraient Andrew Swift, maire de Riverview, Warren C. Evans, directeur du comté de Wayne, ainsi que d'autres représentants de la ville de Riverview, du comté de Wayne et de la société de développement économique du Michigan (Michigan Economic Development Corporation, MEDC).

Jusqu'à présent, le site de Riverview disposait d'un niveau de confinement et de contrôles techniques garantissant la manipulation en toute sécurité de HPAPI avec des niveaux d'exposition professionnelle de 1 mcg/m3, pour des volumes allant du gramme à près de 250 kilos. La nouvelle aile, qui accueille deux laboratoires « kilo-labs » et un laboratoire d'analyse/contrôle qualité, ouvre davantage de possibilités. Elle a été conçue avec les contrôles techniques et les solutions de confinement requis pour des HPAPI avec des niveaux d'exposition professionnelle inférieurs à 1 mcg/m3 et pouvant descendre à environ 20 ng/m3. Dans cette nouvelle aile, les substances seront en premier lieu produites à l'échelle du kilo, de nombreux lots de moins de 5 kilos pouvant être fabriquées dans cette nouvelle installation de pointe.

Vivek Sharma, PDG de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Nous sommes l'une des rares entreprises sur le marché du développement et de la fabrication en sous-traitance à avoir la capacité de produire des HPAPIs avec des niveaux d'exposition professionnelle aussi bas. Cela illustre une nouvelle fois notre engagement continu envers notre partenariat avec nos clients en vue d'être utile aux patients et de réduire la charge de la maladie. »

Auparavant, le site fonctionnait avec une seule équipe de collaborateurs, cinq jours par semaine. Aujourd'hui, il est exploité douze heures par jour, sept jours par semaine, pour ensuite fonctionner 24 heures sur 24. L'extension du site de Riverview s'accompagne également de bénéfices considérables pour l'économie locale, notamment grâce à la création de nouveaux emplois dans le domaine de la haute technologie. Le personnel local est passé de 80 à 127 personnes, et devrait compter prochainement près de 150 collaborateurs, dont des scientifiques titulaires d'un doctorat ou d'un Bachelor of Science dans le domaine de la haute technologie, ainsi que des opérateurs de fabrication et d'autres travailleurs qualifiés.

Vince Ammoscato, vice-président et responsable du site de Riverview, a ajouté : « Cette nouvelle capacité améliorée ouvre le site à de nouveaux clients, parmi lesquels le marché des conjugués anticorps-médicaments. Nous sommes outillés pour offrir aux clients du secteur des ADC une solution intégrale harmonieuse, car nous pouvons développer les charges et les liaisons des HPAPI ici à Riverview avant de les faire parvenir à notre site en Écosse pour la conjugaison des anticorps et de les transmettre ensuite à notre site de Lexington, Kentucky, pour le remplissage aseptique et la fin du processus. »

La capacité à offrir une solution complète intégrée pour le marché des ADC – depuis les études de démonstration de faisabilité jusqu'au développement de la conjugaison, à la fabrication de lots d'ADC conformes aux BPF sous l'angle clinique et commercial et au remplissage/à la fin du processus – représente un avantage stratégique notable pour Piramal Pharma Solutions.

Selon M. Ammoscato, d'autres extensions sont prévues. Il reste de l'espace sur le site pour augmenter les capacités et apporter de nouvelles améliorations qui seront conçues pour répondre aux besoins du marché dans le secteur pharmaceutique.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat offrant des solutions intégrales de développement et de fabrication tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous nous mettons au service de nos clients à travers un réseau mondial d'installations intégrées situées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nous sommes ainsi en mesure de proposer une gamme complète de services, et notamment : découverte des médicaments, développement de produits pharmaceutiques et de processus, matériel d'essai clinique, fourniture commerciale d'API et formes finies de dosage. Nous assurons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'API très puissants et de conjugués anticorps-médicaments. Nos compétences en tant que fournisseur de services intégré et notre expérience avec des technologies variées nous permettent de satisfaire les attentes de sociétés innovantes et de médicaments génériques dans le monde entier.

http://piramalpharmasolutions.com

Pour toute demande, veuillez vous adresser aux personnes de contact ci-après :

Relations investisseurs :

Hitesh Dhaddha

Contact : +91-22-3046-6306

investor.relations@piramal.com



Médias :

Dimple Kapur | Riddhi Goradia

Contact : +91-22-3046-6359 | 6307

Dimple.kapur@piramal.com | riddhi.goradia@piramal.com

Agence RP :

Maria Garvey | Delfino Marketing Communications

Media Manager

+1-914-747-1400

maria@delfino.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/926181/piramal222.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/659399/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg