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21.10.2026 06:37:00
Piramal Finance präsentierte Quartalsergebnisse
Piramal Finance veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 23.68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14.43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35.28 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Piramal Finance einen Umsatz von 25.87 Milliarden INR eingefahren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 23.18 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 18.25 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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