Pioneering Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pioneering Technology hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 23.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.8 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch