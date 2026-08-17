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17.08.2026 06:37:00
Pioneer Power Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Pioneer Power Solutions gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.120 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.0 Millionen USD – eine Minderung von 40.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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