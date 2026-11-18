Pioneer Power Solutions hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch