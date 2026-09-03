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03.09.2026 06:37:00
Pioneer Media veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Pioneer Media äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Auf der Umsatzseite hat Pioneer Media im vergangenen Quartal 0.0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 94.87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pioneer Media 0.4 Millionen CAD umsetzen können.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.030 CAD. Im Vorjahr waren -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Pioneer Media im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbussen von 95.45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.01 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 0.22 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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