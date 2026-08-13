Pioneer Investcorp hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Pioneer Investcorp hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.61 INR. Im letzten Jahr hatte Pioneer Investcorp einen Gewinn von 2.94 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 83.7 Millionen INR, gegenüber 156.4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46.47 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch