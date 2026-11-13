Pioneer Embroideries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pioneer Embroideries stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.66 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pioneer Embroideries -1.230 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.04 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pioneer Embroideries einen Umsatz von 826.9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch