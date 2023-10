Pioneer-Aktie: ExxonMobil offenbar kurz vor milliardenschwerer Übernahme von Pioneer Natural Resources

Der Megadeal könnte knapp 60 Milliarden US-Dollar (57 Mrd Euro) schwer sein, wie das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Freitag unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Es wäre Exxons grösster Zukauf seit der Grossfusion mit Mobil 1999. Bereits im April hatte die Zeitung über Gespräche berichtet. In den kommenden Tagen könnte das Geschäft nun besiegelt werden - auch wenn noch die Möglichkeit eines Scheiterns bestehe.

Mit dem Kauf würde sich ExxonMobil im Westen von Texas und in New Mexico verstärken, in einem grossen Ölfeld namens Permisches Becken. Der Konzern hat die Region als zentral für seine Wachstumsabsichten bezeichnet. ExxonMobil hat angesichts der angeschwollenen Energiepreise infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine vergangenes Jahr einen Rekordgewinn von fast 56 Milliarden Dollar gemacht und ist entsprechend gut bei Kasse. Pioneer bringt es derzeit auf gut 50 Milliarden Dollar Börsenwert, Exxon ist aktuell 436 Milliarden Dollar schwer.

NEW YORK (awp international)