Pioneer Acquisition I A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pioneer Acquisition I A ein EPS von 0.080 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch