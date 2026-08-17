Pioneer Acquisition I A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pioneer Acquisition I A lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch