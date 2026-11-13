PIOLAX stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PIOLAX hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte PIOLAX 11.84 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 16.24 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PIOLAX 14.97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch