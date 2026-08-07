PIOLAX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PIOLAX lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.21 JPY gegenüber 4.65 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 15.76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch