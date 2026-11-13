Pinthong Industrial Park: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pinthong Industrial Park hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.01 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.050 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 36.76 Prozent auf 118.7 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte Pinthong Industrial Park 187.6 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch