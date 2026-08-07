Pinterest: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Pinterest stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 16.10 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9.84 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Pinterest im vergangenen Quartal 1’662.04 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pinterest 1’146.69 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch